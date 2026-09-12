Противник давит под Красным Лиманом, вводя в бой свежие резервы

Украинские войска сфокусировали усилия на серии контратак на Краснолиманском направлении. Это направление выбрано командованием ВСУ осознанно: здесь противник рассчитывает добиться локальных успехов, чтобы осложнить действия российских группировок, продвигающихся к Славянску и Краматорску.