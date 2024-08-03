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МЧС: число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле составило 26 человек

МЧС: число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле составило 26 человек

При частичном обрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым, пишет ТАСС.

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