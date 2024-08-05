Симоньян: в РФ вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук

В Россию вернулись настоящие люди, для которых верность присяге не пустой звук, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя обмен заключенными между РФ и Западом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».