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Симоньян: в РФ вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук

Симоньян: в РФ вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук

В Россию вернулись настоящие люди, для которых верность присяге не пустой звук, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя обмен заключенными между РФ и Западом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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