Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смертельного ДТП под Новосибирском

Число погибших в столкновении "Газели" и маршрутки возросло до двух Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смертельной аварии с участием маршрутки в Новосибирской области.
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