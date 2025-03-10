В Санкт-Петербурге выросло число банкротств бизнесменов

Повышение ключевой ставки Центробанка привело к росту числа банкротств петербургских компаний, заявила председатель Совета Союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко, 10 марта передает ТАСС.
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