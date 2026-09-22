Попова: Роспотребнадзору известно о более чем 250 видах респираторных вирусов

Роспотребнадзору известно о более чем 250 респираторных вирусах, с которыми граждане сталкиваются осенью, рассказала РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
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