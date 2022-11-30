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ВСУ потеряли до 100 человек, пытаясь атаковать на Запорожском направлении

ВСУ потеряли до 100 человек, пытаясь атаковать на Запорожском направлении

Около 100 человек убитыми и более 10 единиц техники потеряли украинские военные в ходе очередной попытки прорыва на Запорожском направлении, заявил командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Гектор» 30 ноября журналистам.

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