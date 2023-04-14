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Умер кинокритик Юрий Богомолов

Умер кинокритик Юрий Богомолов

Киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов скончался утром 14 апреля.<strong>На 87-м году жизни скончался киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов.

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