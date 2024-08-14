Подполье Херсона: в двух бригадах ВСУ зафиксировали вспышку туберкулеза

В двух бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на подконтрольных частях Херсонской области и Донецкой народной республики (ДНР), зафиксирована вспышка открытой формы туберкулеза с летальными исходами.
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