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Собаке доверия больше, чем человеку

Собаке доверия больше, чем человеку

В первом классе мама как-то сказала: "Никогда не доверяй людям. Ты поняла? Никогда!". И мне эти слова врезались в память.

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Вера Будникова
Чем больше узнаю людей, Тем больше нравятся собаки, Те и другие меж собой , Всегда устраивают драки! Но нет предательства у псов, И меж собою нет заборов, Собаки никогда не лгут, Хоть и показывают норов. Среди людей, наоборот, В почете вечная измена, Икрой намазав бутерброд, Нам говорят о переменах. Друзей нет преданнее псов, А люди в верности клянутся, При этом бесконечно лгут, Коль не успеешь оглянуться. Не подставляй спины друзьям, Поверь, ты их совсем не знаешь, Почаще доверяйте псам, Средь них найдешь что потеряешь! В ответе мы всегда за тех, Кого когда-то приручили, Лишь верность принесет успех, Про это люди позабыли. Кто человечнее из нас, Сейчас не скажут даже боги, Собаки лучше тех людей, Которые несут тревоги. В стране, где правят деньги, власть, Друзей нет лучше, чем собаки, Пиар, карьера, нефть и газ, Не повод для собачьей драки. Чем больше узнаю людей, Тем больше людям ужасаюсь, Где же найти таких друзей, Чтоб не сказать потом мне, - КАЮСЬ!!!

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