Политолог Борисов: ФРГ ищет виновных в подрыве СП для отвода глаз

Политолог-германист Тимофей Борисов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ситуацию с выданным Германией ордером на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
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