«Гальцев отыграл на ура»: Юрий Кузнецов рассказал правду о клоуне

Народный артист России Юрий Кузнецов, известный по ролям в фильмах и сериалах «Торпедоносцы», «Гений», «Улицы разбитых фонарей», «Брат», «Тётя Марта» и многих других, восхитился Костромой, где побывал на съёмках нового фильма.
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