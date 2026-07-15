«Гальцев отыграл на ура»: Юрий Кузнецов рассказал правду о клоуне

Народный артист России Юрий Кузнецов, известный по ролям в фильмах и сериалах «Торпедоносцы», «Гений», «Улицы разбитых фонарей», «Брат», «Тётя Марта» и многих других, восхитился Костромой, где побывал на съёмках нового фильма.