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Царьград

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"Чёрные метки" получают все. Людей крутят на блокпостах. Мобилизация набирает ход

"Чёрные метки" получают все. Людей крутят на блокпостах. Мобилизация набирает ход

На Украине странная ситуация с воинским учётом. Чуть ли не все мужчины призывного возраста стали получать особые метки, из-за которых предприятия больше не могут бронировать своих сотрудников.

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