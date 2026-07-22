Эксперты о цыганском анклаве и трагедии в Коркино: зарезали парня и избили продавца молотком

A

Alla

"Чиновники выделили и освоили около трех миллионов бюджетных денег на интеграцию цыган", интересно, как освоили, наверно процентов 80 осело у "слуг народа" в карманах, остальное "просеминарили"... Если в РФ будут работать законы и полиция не будет продажной , не нужна будет ни какая интеграция...