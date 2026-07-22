БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эксперты о цыганском анклаве и трагедии в Коркино: зарезали парня и избили продавца молотком

Эксперты о цыганском анклаве и трагедии в Коркино: зарезали парня и избили продавца молотком

На этот раз в многострадальном Коркино неизвестные зарезали молодого человека, сообщила «Русская Община».

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Комментарии
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Alla
&quot;Чиновники выделили и освоили около трех миллионов бюджетных денег на интеграцию цыган&quot;, интересно, как освоили, наверно процентов 80 осело у &quot;слуг народа&quot; в карманах, остальное &quot;просеминарили&quot;... Если в РФ будут работать законы и полиция не будет продажной , не нужна будет ни какая интеграция...
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3 н.
StarPer
Всех в гетто, без права выхода.
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3 н.
Betahon
Самая хорошая &quot;интеграция&quot; для этих кишлачников-передовая на СВО! Там как раз саперы требуются, для разминирования перед штурмовыми отрядами...
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3 н.