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В Самарской области предложили ввести доплаты перевозчикам на дачных маршрутах

Законопроект предлагает закрепить обязанность органов государственной власти Самарской области компенсировать расходы городских округов на возмещение недополученных доходов перевозчиков, — пояснил министр транспорта Самарской области Иван Пивкин.

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