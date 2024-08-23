Роскачество: россияне за июнь и июль потратили на мороженое 82,4 млн рублей

Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года Россияне за июнь и июль потратили на мороженое в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - более 82 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в Роскачестве.