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Петербургский дневник

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Роскачество: россияне за июнь и июль потратили на мороженое 82,4 млн рублей

Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года Россияне за июнь и июль потратили на мороженое в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - более 82 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

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