Трамп поручил отменить соглашения о неразглашении данных об НЛО

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы бывшим государственным служащим и подрядчикам, обладающим сведениями о неопознанных аномальных явлениях (UAP), разрешили говорить с официальными лицами без риска нарушения ранее подписанных соглашений о неразглашении (NDA).