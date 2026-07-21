Трамп поручил отменить соглашения о неразглашении данных об НЛО

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы бывшим государственным служащим и подрядчикам, обладающим сведениями о неопознанных аномальных явлениях (UAP), разрешили говорить с официальными лицами без риска нарушения ранее подписанных соглашений о неразглашении (NDA).
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