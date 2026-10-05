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Аргументы недели

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Франция при Макроне стала «самым слабым звеном» ЕС

Франция при Макроне стала «самым слабым звеном» ЕС

Страна столкнулась с ростом долга и потерей доверия инвесторов. Попытки сократить расходы осложняют разногласия в парламенте, где у правительства нет большинства.

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Сергей Ковалев

"Франция при Макроне"... слабая. а когда Франция была сильной? Европа сидит под двойным гнётом частного капитала - глобального, отруливаемого "из-за речки", и местечкового европейского из Брюсселя... местечковый трещит по швам, тот, что "за речкой", тащит одеяло на себя, нацеленный на глобальный уровень. вся эта братия, сидящая в еврокреслах, на побегушках у бабла. весь вопрос только в соотношении этого бабла между "из-за речки" и местечкового.