05,11,24 Часов Яр - Октябрьский Активные боевые действия на Артёмовском направлении. Атака ВСУ мотострелковым подразделением в Часовом Яре.
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05,11,24 Часов Яр - Октябрьский Активные боевые действия на Артёмовском направлении. Атака ВСУ мотострелковым подразделением в Часовом Яре.
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