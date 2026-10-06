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Орловские новости

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Орловская область удвоит максимальный размер субсидии фермерам

Орловская область удвоит максимальный размер субсидии фермерам

Максимальный размер субсидии для фермеров региона хотят увеличить до 10 млн рублей, при этом процент возмещения затрат останется прежним — 60% для обычных хозяйств и 70% для производителей органической продукции.

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