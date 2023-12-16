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Немецкий бизнесмен рассказал о способном вызвать цунами оружии РФ

Ядерное оружие, которое имеется у России, может вызвать стометровое цунами у побережья США. Такое мнение выразил немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в своем аккаунте в соцсети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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