Немецкий бизнесмен рассказал о способном вызвать цунами оружии РФ

Ядерное оружие, которое имеется у России, может вызвать стометровое цунами у побережья США. Такое мнение выразил немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в своем аккаунте в соцсети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.