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Царьград

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Более 6 тысяч уголовных дел против ВСУ и наемников: правовая оценка действий

Более 6 тысяч уголовных дел против ВСУ и наемников: правовая оценка действий

Вооруженные силы Украины и наемники столкнулись с правовыми последствиями за использование запрещенных методов ведения войны.

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