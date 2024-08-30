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"Украинский шпион из ближайшего окружения": История двух генералов Поповых показала изнанку бывшего Минобороны

"Украинский шпион из ближайшего окружения": История двух генералов Поповых показала изнанку бывшего Минобороны

Военные следователи продолжают активно раскручивать очередное громкое уголовное дело третьего по счёту арестованного экс-замминистра обороны — арестованного генерала армии Павла Попова.

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Комментарии
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Maxim
Пальчики с подделки и белых ниток, коими шито дело, можно снять - так и найти крота..
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