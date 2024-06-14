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О реальных причинах войны за Украину, дружбе с Грузией и ужасающих цифрах погибших в секторе Газа

О реальных причинах войны за Украину, дружбе с Грузией и ужасающих цифрах погибших в секторе Газа

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Комментарии
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Natalija Osminina
Израиль заключил мир с ХАМАС. Значит, они не бандиты.
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3 час.
реванш
А помните как совсем недавно наша &quot;уважаемая&quot; госдума аплодисментами встречали своих &quot;дорогих&quot; коллег из пиндостана. Чуть ли от радости в штаны не писали. Ни чести, ни достоинства, ни совести не было и нет.
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54 мин.
В
Воробей
Дело тут не в числе, а в принципе. А тут - всё просто.
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32 мин.

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