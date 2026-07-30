УЕФА и КОНКАКАФ отвергают планы ФИФА по продаже прав на чемпионат мира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил бойкот турнирам под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в ответ на планы организации продать права на проведение чемпионата мира частным инвесторам.
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