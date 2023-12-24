Уходящий 2023 год переломил расклад сил в тюменской политике

Уходящий 2023 год был решающим для ключевых политических партий в Тюменской области. Политики боролись на выборах губернатора Тюменской области, пытались завести своих кандидатов в гордуму Тюмени, справлялись с внутренними склоками и интригами.
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