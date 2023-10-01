Нефть слили с сети РЖД. Вагоны растеряли инновации. Восточному полигону дали 5 лет. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был законопроект об ограничении экспорта бензина, планы властей Приморья построить альтернативную Восточному полигону ветку к портам Находка и Ольга, и заявление главы Минстроя о необходимости завершить инфраструктурные стройки в стране за 5 лет.