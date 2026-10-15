Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова признала вину, но не по всем предъявленным обвинениям. Об этом сообщает 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РИА: Путин и Трам...
- РИА: Путин и Трам...
- Ушаков: Путин и Т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым