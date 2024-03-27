Вот же мразь!

Директор петербургского общественного пространства "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост из-за публичных комментариев своего мужа Николая Конашенка в соцсетях о теракте в подмосковном "Крокус Сити холле".
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