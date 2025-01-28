Куртуа о «Реале» в ЛЧ: «Мы способны обыграть сильнейшие команды Европы. Попасть в топ-8 будет трудно, но мы не перестали быть фаворитами»

В среду мадридцы сыграют с «Брестом» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. – Считаете ли вы, что «Реал» страдает так же сильно, как другие топ-команды? – Есть много вещей, которые нужно учитывать, чтобы найти баланс.