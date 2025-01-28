НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Куртуа о «Реале» в ЛЧ: «Мы способны обыграть сильнейшие команды Европы. Попасть в топ-8 будет трудно, но мы не перестали быть фаворитами»

В среду мадридцы сыграют с «Брестом» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. – Считаете ли вы, что «Реал» страдает так же сильно, как другие топ-команды? – Есть много вещей, которые нужно учитывать, чтобы найти баланс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх