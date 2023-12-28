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Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед дольщиками

Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед дольщиками

ТАСС/Антон Новодережкин Государство закрыло федеральные обязательства перед обманутыми участниками долевого строительства, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию регионов 28 декабря.

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