Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед дольщиками

ТАСС/Антон Новодережкин Государство закрыло федеральные обязательства перед обманутыми участниками долевого строительства, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию регионов 28 декабря.
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