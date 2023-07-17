Театр абсурда

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Далекое и опасное путешествие в ЮАР

Далекое и опасное путешествие в ЮАР

КВАДРАТУРА  КРУГА Дело даже не в том, выполнит ли ЮАР решение так называемого «международного» уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Можно ещё и на стратегическом бобардировщике &quot;Белый лебедь&quot; с прикрытием. Заодно и дружественный визит - как в Венесуэллу :-)
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16 час.
МН
Михаил Новиков
Это очень опасный шаг со стороны нашего Президента. Но он Главнокомандующий, Лидер! Поэтому все равно решение за ним. А мы будем молиться и гордиться тем что живём в одно время с таким Человеком! Пусть Господь благословит и поможет во всем Владимира Владимировича!
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16 час.
SS
Shkarinenko Serguei
Я бы запретил\в ЮАР полно своих старых спецов после 20 лет войны проитв Анголы.Мозабика и пр.,которые нас люто ненавидели,да и сама дорога туда....Рисковать потерять президента ради болтовни?Лаврова достаточно..
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15 час.

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