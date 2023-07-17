Далекое и опасное путешествие в ЮАР

Можно ещё и на стратегическом бобардировщике "Белый лебедь" с прикрытием. Заодно и дружественный визит - как в Венесуэллу :-)

МН

Михаил Новиков

Это очень опасный шаг со стороны нашего Президента. Но он Главнокомандующий, Лидер! Поэтому все равно решение за ним. А мы будем молиться и гордиться тем что живём в одно время с таким Человеком! Пусть Господь благословит и поможет во всем Владимира Владимировича!