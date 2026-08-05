Илон Маск назвал цель Starship — 10 млн тонн грузов на орбите ежегодно

В 4000 раз больше, чем сейчас выводит Falcon 9Глава SpaceX Илон Маск заявил, что в долгосрочной перспективе космическая система Starship должна увеличить объем грузов, доставляемых на орбиту, до 10 млн тонн в год.
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