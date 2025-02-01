Политический сюрприз в Березовском, губернатор в ДНР и новые аресты чиновников. Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя в Свердловской области оказалась богатой на политические сенсации. Мэр Березовского проиграл выборы жене своего водителя, силовики задержали еще одного чиновника из сферы ЖКХ, а губернатор Евгений Куйвашев отправился в Донецкую народную республику в компании полпреда Артема Жоги.