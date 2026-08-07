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Порядок, государство

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В приволжских городах Ивановской области проходит профилактическая кампания «Зелёная волна»

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках социальной кампании «Зелёная волна», направленной на профилактику детского дорожно‑транспортного травматизма и формирование у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на дорогах провели серию профилактических мероприятий в городах Кинешема и Наволоки.

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