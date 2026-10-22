29 октября 2026 года с 15:00 до 17:30 на площадке Всероссийского союза страховщиков состоится круглый стол на тему: «Кадры для страховой отрасли: дорожная карта развития кадрового потенциала страхового рынка», на котором будут обсуждаться актуальные кадровые задачи.
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