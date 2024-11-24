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24.11.24==«Безумие прогрессирует». В Госдуме оценили план Зеленского предложить Трампу разрабатывать полезные ископаемые регионов России

24.11.24==«Безумие прогрессирует». В Госдуме оценили план Зеленского предложить Трампу разрабатывать полезные ископаемые регионов России

Депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал RT публикации, согласно которым Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях.

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