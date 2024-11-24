24.11.24==«Безумие прогрессирует». В Госдуме оценили план Зеленского предложить Трампу разрабатывать полезные ископаемые регионов России

Депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал RT публикации, согласно которым Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии