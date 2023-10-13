В Татарстане свободно больше четверти коек для пациентов с коронавирусом

На сегодняшний день в Татарстане свободно 27,4% коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения республики Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.
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