Как перестать просыпаться по ночам из-за частых позывов в туалет

Крепко спать всю ночь — мечта любого порядком устающего днем человека. Но что делать, если приходится то и дело просыпаться по нужде? Сон — важный этап в процессе восстановления организма после дневной работы, поэтому специалисты не советуют прерывать цикл ночного отдыха.