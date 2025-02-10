Фуры без водителей, больницы без врачей: рынок труда ждут серьезные перемены

Условия, которые сложились на рынке труда в Новосибирской области за последние годы, заставят работодателя менять отношение не только к уровню подготовки настоящих и будущих сотрудников, но и к их иногда не совсем привычным требованиям.
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