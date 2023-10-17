На пешеходном переходе в Барнауле, где погибла девочка, ранее сбили другую школьницу

Школа просила усилить меры безопасности, но произошло это только после гибели другого ребенка Страшной трагедии в Борзовой Заимке, где 19 сентября 2023 года погибла восьмилетняя девочка, могло бы не произойти, если бы меры для повышения безопасности дорожного движения приняли своевременно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии