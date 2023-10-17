На пешеходном переходе в Барнауле, где погибла девочка, ранее сбили другую школьницу

Школа просила усилить меры безопасности, но произошло это только после гибели другого ребенка Страшной трагедии в Борзовой Заимке, где 19 сентября 2023 года погибла восьмилетняя девочка, могло бы не произойти, если бы меры для повышения безопасности дорожного движения приняли своевременно.