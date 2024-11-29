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Политика как она есть

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На Западе признали, что Европа не сможет заменить США в помощи Украине

На Западе признали, что Европа не сможет заменить США в помощи Украине

Европа на фоне собственных проблем с увеличением оборонных расходов и безопасностью не сможет «заменить» США в помощи Украине, если избранный президент Дональд Трамп решит свернуть политику нынешней администрации Белого дома в отношении Киева.

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