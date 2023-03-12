Военное обозрение

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Главком ВСУ Залужный провёл второй за три дня телефонный разговор с главой комитета начальников штабов США Марком Милли

Главком ВСУ Залужный провёл второй за три дня телефонный разговор с главой комитета начальников штабов США Марком Милли

ВСУ готовятся к какой-то военной операции, которая может начаться уже в ближайшее время, украинские генералы начали бегать и суетиться.

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