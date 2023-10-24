ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Взрослый мужчина живет на моей территории

Взрослый мужчина живет на моей территории

Мужчине 37 лет, у него нет своего жилья вообще. Об этом я знала при знакомстве. Вместе уже 8 месяцев, через пару месяцев после знакомства стали жить вместе, никто никому не предлагал, как-то само сложилось.

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Комментарии
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Майя Maja
Все плохо. Такого в 37 лет уже не сдвинешь с места.  Второй раз на грабли наступать нельзя ( опыт развода есть). Только время терять...
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4 д.
Вера Федорова
Как это &quot;само сложилось&quot;?! Ой, женщины...
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3 д.
Александр Григоров
Не надоело бред писать ...ну не нравится разбежись живи одна да на все замки закройся
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3 д.

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