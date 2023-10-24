Мужчине 37 лет, у него нет своего жилья вообще. Об этом я знала при знакомстве. Вместе уже 8 месяцев, через пару месяцев после знакомства стали жить вместе, никто никому не предлагал, как-то само сложилось.
Взрослый мужчина живет на моей территории
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Все плохо. Такого в 37 лет уже не сдвинешь с места. Второй раз на грабли наступать нельзя ( опыт развода есть). Только время терять...
Ответить
4 д.
Вера Федорова
Как это "само сложилось"?! Ой, женщины...
Ответить
3 д.
Александр Григоров
Не надоело бред писать ...ну не нравится разбежись живи одна да на все замки закройся
Ответить
3 д.
Свежие комментарии