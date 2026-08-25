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МОСИНФОРМ

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Опыт московской цифровой ветеринарии передали в Ямало-Ненецкий автономный округ

Опыт московской цифровой ветеринарии передали в Ямало-Ненецкий автономный округ

Столица поделилась своими цифровыми наработками с ветеринарами из ЯНАО, где на базе ветеринарной автоматизированной системы (ВетАС) создали собственную систему — «ЯмалВет», об этом сообщили в Телеграм-канале сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

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