Экс-глава Фонда капремонта Пермского края назначен чиновником в Волгоградской области

Его первый рабочий день в должности руководителя был 25 октября.Бывший генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов продолжает свою карьеру в области жилищно-коммунального хозяйства.
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