ФИБА должна быть довольна «Минибаскетом» в России

В Анапе завершился 52-й по счёту сезон всероссийского фестиваля «Минибаскет». В течение десяти дней 1120 человек в составе 60 команд соревновались в различных вариантах баскетбола (4х4, 3х3, 2х2), эстафетах, конкурсах на баскетбольное мастерство, сдаче комплекса ГТО.