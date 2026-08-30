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ФИБА должна быть довольна «Минибаскетом» в России

ФИБА должна быть довольна «Минибаскетом» в России

В Анапе завершился 52-й по счёту сезон всероссийского фестиваля «Минибаскет». В течение десяти дней 1120 человек в составе 60 команд соревновались в различных вариантах баскетбола (4х4, 3х3, 2х2), эстафетах, конкурсах на баскетбольное мастерство, сдаче комплекса ГТО.

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