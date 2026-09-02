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Царьград

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Федор Опадчий сообщил о росте потребления энергии на 4,4% в 2026

Федор Опадчий сообщил о росте потребления энергии на 4,4% в 2026

Глава "Системного оператора" Федор Опадчий на Восточном экономическом форуме сообщил о росте потребления электроэнергии на Дальнем Востоке на 4,4% с начала 2026 года.

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