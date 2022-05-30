Отечественные БМП в Специальной операции: старая техника и новые решения

БМП-1 с дополнительной защитой лба и бортов. Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com Ведущая роль в Специальной военной операции возложена на мотострелковые подразделения, в распоряжении которых имеются бронетранспортеры и боевые машины пехоты различных моделей.
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