Отечественные БМП в Специальной операции: старая техника и новые решения

БМП-1 с дополнительной защитой лба и бортов. Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com Ведущая роль в Специальной военной операции возложена на мотострелковые подразделения, в распоряжении которых имеются бронетранспортеры и боевые машины пехоты различных моделей.