Выставка произведений из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия продлится до 9 марта

С 13 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года в Музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки пройдет выставка произведений из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия, приуроченная к предстоящему в 2025 году 65-летию музея.